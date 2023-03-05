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Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1752 ст.

Сын: Антон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
07.01.1753 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
01.02.1754 ст.

Сын: Трифан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Домна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
14.01.1756 ст.

Сын: Антон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Максим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Феодора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Микшеево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1795
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