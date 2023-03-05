Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1752 ст.
Сын: Антон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
07.01.1753 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1754 ст.
Сын: Трифан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Домна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
14.01.1756 ст.
Сын: Антон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Максим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Феодора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Место жительства
Неизвестно
Микшеево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1795