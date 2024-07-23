Колосова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андрей Григорьевич

д Сиринская
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1805

Сын: Колосов Моисей Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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