Колосова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д Сиринская
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колосов Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Григорьевич
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно