Федотова Дарья Трифоновна
Место рождения
Дата рождения10.03.1814
Дата смерти11.07.1814 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1814
Отец: Федотов Трифон Дмитриевич
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/2aa0b27c-1b61-4b51-8c54-c2f8feda0322/4?center=929+2893 села Ташлы крестьянина Трифона Дмитриева дочь Дарья восприемник крестьянская жена Татьяна Иванова
Смерть
11.07.1814 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/2aa0b27c-1b61-4b51-8c54-c2f8feda0322/16?center=977+2733 в 3 мес