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Федотова Дарья Трифоновна

Место рождения

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.03.1814

Дата смерти

11.07.1814 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1769 по 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1814

Отец: Федотов Трифон Дмитриевич

Мать: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/2aa0b27c-1b61-4b51-8c54-c2f8feda0322/4?center=929+2893 села Ташлы крестьянина Трифона Дмитриева дочь Дарья восприемник крестьянская жена Татьяна Иванова
Смерть
11.07.1814 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/2aa0b27c-1b61-4b51-8c54-c2f8feda0322/16?center=977+2733 в 3 мес

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