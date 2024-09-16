Углецкий Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиДо 1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Углецкий Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815 ст.
Сын: Углецкий Афиноген Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Около 1849 ст.
пономарь Николаевской Янгосорской церкви
Смерть
До 1856 ст.