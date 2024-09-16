Углецкий Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углецкий Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

До 1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Углецкий Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815 ст.

Сын: Углецкий Афиноген Иванович

Мать ребёнка: не указана

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1849 ст.
Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
пономарь Николаевской Янгосорской церкви
Смерть
До 1856 ст.

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