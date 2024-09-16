Углецкий Афиноген Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1813 и 1815 ст.
Дата смерти21.12.1876 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1813 и 1815 ст.
Отец: Углецкий Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
До 1833 ст.
исключен из высшего класса Вологодского духовного училища
Работа или профессия
С 1833 по 1834 ст.
Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Богородицкой в селе Богородском церкви
Работа или профессия
С 04.05.1834 по 1843 ст.
Дьячок Воскресенской Митропольской церкви
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Углецкий Павел Афиногенович
Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Рождение ребёнка
17.12.1838 ст.
Дочь: Углецкая Евдокия Афиногеновна
Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Восприемница при крещении - Покровской церкви, что Ямской Кирилловской Слободе, пономаря Михаила Дмитриева Колпакова дочь девица Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Углецкий Николай Афиногенович
Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Работа или профессия
С 02.06.1843 по Неизвестно ст.
переведен диаконом Воскресенской Митропольской церкви
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Углецкий Аполлон Афиногенович
Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Работа или профессия
С 1856 ст.
переведен в Вологодскую градскую Воскресенскую церковь диаконом на причетническое место
Работа или профессия
Около 1862 ст.
диакон Вологодской Воскресенской градской церкви
Упоминание
1867 ст.
-л.14об. - №5. 10 сентября венчаны: жених - кончивший курс ВДС Аполлоний Алексеев Углецкий, 22 л., п/бр. и невеста - дочь священника означенной Турундаевской церкви Августа Алексеева Преображенская, ... Показать все
Смерть
21.12.1876 ст.