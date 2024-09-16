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Углецкий Афиноген Иванович

Место рождения

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1813 и 1815 ст.

Дата смерти

21.12.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1815 ст.

Отец: Углецкий Иван Иванович

Мать: не указана

Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Образование
До 1833 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
исключен из высшего класса Вологодского духовного училища
Работа или профессия
С 1833 по 1834 ст.
Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Богородицкой в селе Богородском церкви
Работа или профессия
С 04.05.1834 по 1843 ст.
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Воскресенской Митропольской церкви
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Углецкий Павел Афиногенович

Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1838 ст.

Дочь: Углецкая Евдокия Афиногеновна

Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница при крещении - Покровской церкви, что Ямской Кирилловской Слободе, пономаря Михаила Дмитриева Колпакова дочь девица Елизавета Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Углецкий Николай Афиногенович

Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 02.06.1843 по Неизвестно ст.
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
переведен диаконом Воскресенской Митропольской церкви
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Углецкий Аполлон Афиногенович

Мать ребёнка: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
переведен в Вологодскую градскую Воскресенскую церковь диаконом на причетническое место
Работа или профессия
Около 1862 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
диакон Вологодской Воскресенской градской церкви
Упоминание
1867 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
-л.14об. - №5. 10 сентября венчаны: жених - кончивший курс ВДС Аполлоний Алексеев Углецкий, 22 л., п/бр. и невеста - дочь священника означенной Турундаевской церкви Августа Алексеева Преображенская, ... Показать все
Смерть
21.12.1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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