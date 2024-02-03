Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна

Место рождения

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

07.02.1909

Дата смерти

07.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.09.1928

Дочь: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Клюкин Семен Михеевич

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
07.02.1987
Речка Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Похоронена на кладбище у речки Выдринная

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