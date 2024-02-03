Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1909
Дата смерти07.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1928
Дочь: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Клюкин Семен Михеевич
Смерть
07.02.1987
Речка Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Похоронена на кладбище у речки Выдринная