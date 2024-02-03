Клюкин Семен Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1928
Дочь: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна
Мать ребёнка: Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна
Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1961
Речка Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Похоронен на кладбище, на берегу Речки Выдренной, где до кончины от рака желудка проживал со своей женой.