Клюкин Семен Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Семен Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1928

Дочь: Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Мать ребёнка: Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1961
Речка Выдрино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Похоронен на кладбище, на берегу Речки Выдренной, где до кончины от рака желудка проживал со своей женой.

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