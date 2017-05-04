Гагина (Клюкина) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагина (Клюкина) Вера Семеновна

Место рождения

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

23.09.1928

Дата смерти

04.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928

Отец: Клюкин Семен Михеевич

Мать: Клюкина (Шустова) Аксинья Александровна

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Гагин Николай Борисович

Отец ребёнка: Гагин Борис Николаевич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагин Борис Николаевич

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
04.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Митинском кладбище, уч.18

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