Гагина (Клюкина) Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения23.09.1928
Дата смерти04.05.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1955
Отец ребёнка: Гагин Борис Николаевич
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагин Борис Николаевич
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
04.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Митинском кладбище, уч.18