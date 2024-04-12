Суворов - Шишкин Петр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1915 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Суворова Ксения Ивановна
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Л 917 стр 28 №36ж
Рождение ребёнка
02.05.1917 ст.
Сын: Суворов - Шишкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Суворова Ксения Ивановна
8/IV-30 28/III-36 27/IX-36 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 97 № 14м
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно