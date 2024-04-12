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Суворов - Шишкин Петр Фёдорович

Место рождения

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1915 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Суворова Ксения Ивановна

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Л 917 стр 28 №36ж
Рождение ребёнка
02.05.1917 ст.

Сын: Суворов - Шишкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Суворова Ксения Ивановна

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния
8/IV-30 28/III-36 27/IX-36 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 97 № 14м
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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