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Суворов - Шишкин Николай Петрович

Место рождения

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.05.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1917 ст.

Отец: Суворов - Шишкин Петр Фёдорович

Мать: Суворова Ксения Ивановна

Атряшка, Осинский уезд, Пермская губерния
8/IV-30 28/III-36 27/IX-36 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 97 № 14м
Крещение
03.05.1917 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - дядя, брат матери Александр Иванович Вшивков Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 97 № 14м
Смерть
Неизвестно
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