Сгибнева Агриппина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Агриппина Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Сгибнев Косьма Михайлович

Отец ребёнка: Сгибнев Михаил Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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