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Иван Клементьев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1842-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 18.01.1848 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Вышеозначенного уезда и волости деревни Филипихи крестьянин Ивана Климен... Показать все
Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Наталья Фёдорова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1848 18.01.1848 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Вышеозначенного уезда и волости деревни Филипихи крестьянин Ивана Климентив православного вероисповедания Л... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд