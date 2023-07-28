Иван Клементьев
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1842-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 18.01.1848 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Вышеозначенного уезда и волости деревни Филипихи крестьянин Ивана Климен... Показать все
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Наталья Фёдорова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1848 18.01.1848 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Вышеозначенного уезда и волости деревни Филипихи крестьянин Ивана Климентив православного вероисповедания Л... Показать все
Место жительства
Неизвестно