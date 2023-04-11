Липовцева Фекла Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиповцева Фекла Ефремова

Липовцева Фекла Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Липовцев Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Липовцев Гаврила Матвеев

с. Архангельское Ишимской волости
Рождение ребёнка
01.05.1862

Сын: Липовцев Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Липовцев Гаврила Матвеев

с. Архангельское Ишимской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовцев Гаврила Матвеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close