Липовцева Фекла Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Липовцев Гаврила Матвеев
с. Архангельское Ишимской волости
Рождение ребёнка
01.05.1862
Сын: Липовцев Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Липовцев Гаврила Матвеев
с. Архангельское Ишимской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно