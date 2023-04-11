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Липовцев Тимофей Гаврилов

Место рождения

с. Архангельское Ишимской волости

Дата рождения

01.05.1862

Дата смерти

27.10.1870

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1862

Отец: Липовцев Гаврила Матвеев

Мать: Липовцева Фекла Ефремова

Крещение
02.05.1862
Godparents:Крестьянин Павел Федоров Жемчужников и крестьянка Пелагея Данилова Михайлова
Смерть
27.10.1870
Причина смерти: от скарлатины

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