Липовцев Тимофей Гаврилов
Место рожденияс. Архангельское Ишимской волости
Дата рождения01.05.1862
Дата смерти27.10.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1862
Отец: Липовцев Гаврила Матвеев
Мать: Липовцева Фекла Ефремова
Крещение
02.05.1862
Godparents:Крестьянин Павел Федоров Жемчужников и крестьянка Пелагея Данилова Михайлова
Смерть
27.10.1870
Причина смерти: от скарлатины