Шафиров Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиров Леонтий

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.06.1891

Дата смерти

04.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891

Отец: Шафиров Владимир

Мать: Шафиров Ханна Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Гриф Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Шафирова Софья

Рождение ребёнка
06.09.1928

Дочь: Плоткина Александра

Мать ребёнка: Шафирова Софья

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Шафиров Иосиф

Мать ребёнка: Шафирова Софья

Россия
Рождение ребёнка
24.08.1938

Дочь: Фролова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Шафирова Софья

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафирова Софья

Смерть
04.12.1980
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