Шафиров Леонтий
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.06.1891
Дата смерти04.12.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891
Отец: Шафиров Владимир
Мать: Шафиров Ханна Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Гриф Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Шафирова Софья
Рождение ребёнка
06.09.1928
Дочь: Плоткина Александра
Мать ребёнка: Шафирова Софья
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Шафиров Иосиф
Мать ребёнка: Шафирова Софья
Россия
Рождение ребёнка
24.08.1938
Дочь: Фролова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Шафирова Софья
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафирова Софья
Смерть
04.12.1980