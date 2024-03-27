Шафирова (Цыгальницкая) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафирова (Цыгальницкая) Софья

Шафирова (Цыгальницкая) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

23.10.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Цыгальницкий Нафтолий

Мать: Цыгальницкая Юда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиров Леонтий

Рождение ребёнка
01.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиров Леонтий

Рождение ребёнка
06.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиров Леонтий

Рождение ребёнка
20.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиров Леонтий

Рождение ребёнка
24.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиров Леонтий

Смерть
23.10.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.