Шафирова (Цыгальницкая) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смерти23.10.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: Цыгальницкий Нафтолий
Мать: Цыгальницкая Юда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиров Леонтий
Рождение ребёнка
01.01.1927
Рождение ребёнка
06.09.1928
Рождение ребёнка
20.01.1932
Рождение ребёнка
24.08.1938
Смерть
23.10.1988