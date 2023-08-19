Иванов Александр
Место рожденияОренбургская область поселок Гипс рудник
Дата рождения05.10.1959
Дата смерти06.12.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959
Отец: Иванов Николай
Мать: Иванова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1990
Сын: Иванов Илья
Мать ребёнка: Иванова (Цымбаревич) Елена
Смерть
06.12.1994
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно