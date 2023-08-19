Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Оренбургская область поселок Гипс рудник

Дата рождения

05.10.1959

Дата смерти

06.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Цымбаревич) Елена

Рождение ребёнка
10.04.1990

Сын: Иванов Илья

Мать ребёнка: Иванова (Цымбаревич) Елена

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
06.12.1994
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область

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