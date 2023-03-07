Зоркова (Любимова) Федосья
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Любимовъ Леонтей
Мать: Любимова Марфа
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зорковъ Степанъ
Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Блинова Ирина
Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ
Рождение ребёнка
04.12.1784
Дочь: Добрынина Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Зорковъ Кирсанъ
Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Якимъ