Зоркова (Любимова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Любимова) Федосья

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Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Любимовъ Леонтей

Мать: Любимова Марфа

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зорковъ Степанъ

Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Блинова Ирина

Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1784

Дочь: Добрынина Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Зорковъ Кирсанъ

Отец ребёнка: Зорковъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Якимъ

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