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(Любимова) Авдотья
(Любимова) Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Любимовъ Леонтей
1723 г.р.
Мать
Любимова Марфа
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Любимовъ Леонтей
Мать:
Любимова Марфа
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