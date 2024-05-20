Саввина Анна Алексеевна 26.08.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саввина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1994

Отец: Саввин Алексей Петрович

Мать: Саввина Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Егор

Рождение ребёнка
04.01.2013

Дочь: Васильева Кристина Егоровна

Отец ребёнка: Васильев Егор

Рождение ребёнка
04.08.2019

Сын: Васильев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Васильев Егор

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