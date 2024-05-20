Саввина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1994
Отец: Саввин Алексей Петрович
Мать: Саввина Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Егор
Рождение ребёнка
04.01.2013
Дочь: Васильева Кристина Егоровна
Отец ребёнка: Васильев Егор
Рождение ребёнка
04.08.2019
Сын: Васильев Алексей Егорович
Отец ребёнка: Васильев Егор