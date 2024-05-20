Саввина Ольга Петровна 16.12.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСаввина Ольга Петровна

Саввина Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1974

Отец: Жирков Петр

Мать: Жиркова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеевна Анастасия

Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1994

Дочь: Саввина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1997

Дочь: Саввина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
12.07.2012

Дочь: Саввина Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.