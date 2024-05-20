Саввина Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1974
Отец: Жирков Петр
Мать: Жиркова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеевна Анастасия
Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1994
Дочь: Саввина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1997
Дочь: Саввина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
12.07.2012
Дочь: Саввина Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Саввин Алексей Петрович