Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Юрин Иван Федоров
Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лукерья Федорова
Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Юрин Иван Федоров
Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1773
Сын: Антон Федоров
Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно