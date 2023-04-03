Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Юрин Иван Федоров

Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лукерья Федорова

Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Юрин Иван Федоров

Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Антон Федоров

Отец ребёнка: Юрин Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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