Елизаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Елизаров Климентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Елизаров Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1823
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно