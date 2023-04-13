Елизаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Елизаров Кирилл Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Елизаров Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Елизаров Климентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Елизаров Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Елизаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Елизаров Мирон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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