Максин Кирилл Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Максин Матвей Петрович
Мать: Максина Феодосия
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Максина Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
05.12.1845
Сын: Максин Спиридон Кириллович
Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Максина Мария Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно