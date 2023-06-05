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Максин Кирилл Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Максин Матвей Петрович

Мать: Максина Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Максина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максин Федор Кириллович

Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна

Рождение ребёнка
05.12.1845

Сын: Максин Спиридон Кириллович

Мать ребёнка: Максина Матрона Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Максина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Матрона Трофимовна

Смерть
Неизвестно