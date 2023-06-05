Максина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Максин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно