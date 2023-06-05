Максина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Максин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Максин Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Максин Ефрем Матвеевич

Отец ребёнка: Максин Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно