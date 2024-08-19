Иславин Владимир Александрович (Исленьев)
Место рожденияKrasnoye, Aleksinsky District, Tula Oblast, Russia
Дата рождения29.11.1818
Дата смерти27.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1818
Отец: Isleniev Alexander Mikhailovich
Мать: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, этнограф, писатель
Работа или профессия
Неизвестно
член совета министра земледелия и государственных имуществ, этнограф, автор книги «Самоеды в домашнем и общественном быту» (1847), сведения для которой он почерпнул из своей поездки (1844) на Крайний ... Показать все
Смерть
27.05.1895