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Иславин Владимир Александрович (Исленьев)

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Место рождения

Krasnoye, Aleksinsky District, Tula Oblast, Russia

Дата рождения

29.11.1818

Дата смерти

27.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1818

Отец: Isleniev Alexander Mikhailovich

Мать: Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, этнограф, писатель
Работа или профессия
Неизвестно
член совета министра земледелия и государственных имуществ, этнограф, автор книги «Самоеды в домашнем и общественном быту» (1847), сведения для которой он почерпнул из своей поездки (1844) на Крайний ... Показать все
Смерть
27.05.1895
Похороны
Неизвестно

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