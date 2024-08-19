Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1795

Дата смерти

23.02.1829

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1768 г.р.

Муж

1790 г.р.
1794 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич

Мать: Завадовская (Apraxina Апраксина Apraksin Апраксин Apraksinas) Vera Николаевна

Развод
Неизвестно

Муж: Isleniev Alexander Mikhailovich

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1815

Муж: Козловский Kozlovskij Владимир Николаевич Vladimir Nikolaevich

Рождение ребёнка
08.05.1816

Сын: Козловский Kozlovskij Николай Владимирович Nokolaj Vladimirovich

Отец ребёнка: Козловский Kozlovskij Владимир Николаевич Vladimir Nikolaevich

Бракосочетание
Около 1818

Муж: Isleniev Alexander Mikhailovich

Рождение ребёнка
29.11.1818

Сын: Иславин Владимир Александрович (Исленьев)

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иславин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Kuzminskaya Shidlovskaya Кузминская Шидловская (Islavina Иславина Isleniev Исленьев) Vera Aleksandrovna

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Рождение ребёнка
26.02.1826

Дочь: Bers (Islavina Иславина Isleniev Исленьев Islavinoy) Liubov Alexandrovna

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иславин Константин Александрович

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Смерть
23.02.1829
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Жданова (Исленьева Isleniev Исленьев) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich

Похороны
Неизвестно

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