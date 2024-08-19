Исленьева, Кн. Козловская (Zavadovskaya Завадовская Count Zavadovsky Завадовский Graf Sawadowski) Princess Sofia Petrovna
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1795
Дата смерти23.02.1829
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Count Zavadovsky Завадовский Piotr Васильевич Пётр Васильевич
Мать: Завадовская (Apraxina Апраксина Apraksin Апраксин Apraksinas) Vera Николаевна
Сын: Козловский Kozlovskij Николай Владимирович Nokolaj Vladimirovich
Отец ребёнка: Козловский Kozlovskij Владимир Николаевич Vladimir Nikolaevich
Сын: Иславин Владимир Александрович (Исленьев)
Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich
Сын: Иславин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich
Дочь: Kuzminskaya Shidlovskaya Кузминская Шидловская (Islavina Иславина Isleniev Исленьев) Vera Aleksandrovna
Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich
Дочь: Bers (Islavina Иславина Isleniev Исленьев Islavinoy) Liubov Alexandrovna
Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich
Сын: Иславин Константин Александрович
Отец ребёнка: Isleniev Alexander Mikhailovich