Кожарная (Жорова) Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения01.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1893 ст.
Крещение
01.03.1893 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Андрей Мартинов Котов и Феодора Моисеева Стеченская.
Место жительства
С 1907
Семья Марка Ивановича переехала в с. Журавка - в 1905 г. у Марка родилась дочь Марфа в с. Очкино Сумской области, а в 1907 г. дочь Анна родилась уже в с. Журавка Новосибирской области.
Бракосочетание
03.02.1912 ст.
Поручители по жениху: села Журавского крестьяне Максим Карпов Кожарный и Пётр Ижога. По невесте: деревни Орловки крестьяне Исаак Роман Жоров и Флор Николаев Фоминич.
Смерть
Неизвестно