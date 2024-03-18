Кожарная (Жорова) Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарная (Жорова) Евдокия Марковна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

01.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
01.03.1893 ст.

Отец: Жоров Марк Иванович

Мать: Жорова (Ходощенкова) Марфа Фокина

Очкино, Сумська область
Крещение
01.03.1893 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Андрей Мартинов Котов и Феодора Моисеева Стеченская.
Место жительства
С 1907
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Семья Марка Ивановича переехала в с. Журавка - в 1905 г. у Марка родилась дочь Марфа в с. Очкино Сумской области, а в 1907 г. дочь Анна родилась уже в с. Журавка Новосибирской области.
Бракосочетание
03.02.1912 ст.

Муж: Кожарный Евсевий Прокопьевич

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: села Журавского крестьяне Максим Карпов Кожарный и Пётр Ижога. По невесте: деревни Орловки крестьяне Исаак Роман Жоров и Флор Николаев Фоминич.
Смерть
Неизвестно

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