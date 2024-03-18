Кожарный Евсевий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно. На момент брака в 1912 году - крестьянин села Журавки.
Бракосочетание
03.02.1912 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: села Журавского крестьяне Максим Карпов Кожарный и Пётр Ижога. По невесте: деревни Орловки крестьяне Исаак Роман Жоров и Флор Николаев Фоминич.
Смерть
Неизвестно