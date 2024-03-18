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Кожарный Евсевий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке. Точное место рождения неизвестно. На момент брака в 1912 году - крестьянин села Журавки.
Бракосочетание
03.02.1912 ст.

Жена: Кожарная (Жорова) Евдокия Марковна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: села Журавского крестьяне Максим Карпов Кожарный и Пётр Ижога. По невесте: деревни Орловки крестьяне Исаак Роман Жоров и Флор Николаев Фоминич.
Смерть
Неизвестно

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