Соколов Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Соколов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Зинаида *
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Соколова (Кузнецова) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Соколов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова (Кузнецова) Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Соколов Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Зинаида *
Смерть
Неизвестно