Соколов Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Григорий Григорьевич

Соколов Григорий Григорьевич

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Соколов Григорий

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Кузнецова) Антонина Георгиевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Зинаида *

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Соколов Лев Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузнецова) Антонина Георгиевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Соколов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузнецова) Антонина Георгиевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Соколов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Зинаида *

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.