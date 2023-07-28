Чередников Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чередников Федор Филиппович
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чередников Петр Филиппович
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Николаевская церковь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Смерть
1832
Похороны
Неизвестно