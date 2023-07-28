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Чередников Филипп Васильевич

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чередников Федор Филиппович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чередников Петр Филиппович

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Николаевская церковь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Смерть
1832
Похороны
Неизвестно