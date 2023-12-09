Воробей Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробей Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловей Концевая Марья Петровна
Мать ребёнка: Воробей Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробей Улита Петровна
Мать ребёнка: Воробей Ульяна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Соловьева (Воробей) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Воробей Ульяна
Смерть
Неизвестно