Воробей Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробей Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробей Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Воробей Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловей Концевая Марья Петровна

Мать ребёнка: Воробей Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробей Улита Петровна

Мать ребёнка: Воробей Ульяна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Соловьева (Воробей) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Воробей Ульяна

Смерть
Неизвестно

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