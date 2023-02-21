Цыбульская Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульская Наталья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Цыбульский Иван Иванович

Отец ребёнка: Цыбульский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Цыбульский Александр Иванович

Отец ребёнка: Цыбульский Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбульский Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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