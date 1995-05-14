Жданкин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданкин Юрий Петрович

Жданкин Юрий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961

Отец: Жданкин Пётр Иванович

Мать: Мастюгина Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
13.05.1985

Сын: Жуков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
23.08.1985

Дочь: Жданкина Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Лунякова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1989

Сын: Жданкин Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Лунякова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунякова Наталья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close