Жданкин Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961
Отец: Жданкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1985
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
23.08.1985
Дочь: Жданкина Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Лунякова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1989
Мать ребёнка: Лунякова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно