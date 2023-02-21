Жуков Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1985
Отец: Жданкин Юрий Петрович
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
14.08.2014
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова Виктория
Рождение ребёнка
22.05.2018
Сын: Жуков Богдан Александрович
Мать ребёнка: Жукова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Виктория