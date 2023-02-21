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Жуков Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1985

Отец: Жданкин Юрий Петрович

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
14.08.2014

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова Виктория

Рождение ребёнка
22.05.2018

Сын: Жуков Богдан Александрович

Мать ребёнка: Жукова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Виктория

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