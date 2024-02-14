Золотухина Елена Ульшина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Золотухина) Варвара
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Золотухина) Софья
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
12.06.1904
Сын: Золотухин Иван Стефанович
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Смерть
1924