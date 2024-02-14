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Золотухин Стефан Макарович

Место рождения

Курская обл.Б-Полянский р-н, Дубровский с/с

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотухин Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Яков

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золотухина) Вера

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золотухина) Мария

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Дмитрий

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Елена Ульшина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Золотухина) Варвара

Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Золотухина) Софья

Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина

Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Золотухин Иван Стефанович

Мать ребёнка: Золотухина Елена Ульшина

Смерть
Неизвестно

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