Петуненкова Гликерия Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетуненкова Гликерия Потапова

Петуненкова Гликерия Потапова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1870

Дочь: Петуненкова Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Петуненков Сергей Михайлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петуненков Сергей Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close