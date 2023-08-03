Хавалджи ЛЫМОНА Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавалджи ЛЫМОНА Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хавалджи Лымона 1 Юрий

Мать: Хавалджи ?

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга

Рождение ребёнка
1936

Сын: Хавалджи Лымона Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавалджи Лымона Ольга

Смерть
Неизвестно