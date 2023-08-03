Хавалджи ЛЫМОНА Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хавалджи Лымона 1 Юрий
Мать: Хавалджи ?
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хавалджи Лымона Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хавалджи Лымона Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавалджи Лымона Ольга
Смерть
Неизвестно