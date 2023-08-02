Хавалджи ЛЫМОНА Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавалджи ЛЫМОНА Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Хавалджи Лымона Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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