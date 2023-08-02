Хавалджи ЛЫМОНА Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хавалджи Лымона Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хавалджи Лымона Дмитрий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно