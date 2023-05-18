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Юферев Андрей Игнатьевич

Место рождения

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл

Дата рождения

1850

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Юферев Игнатий Григорьевич

Мать: Юферева Матрона Иоановна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Колчанова Анна

Мать ребёнка: Анна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Балыбердина Ксения

Мать ребёнка: Анна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Юферев (yuferev) Иван (Ivan Andreyevich)

Мать ребёнка: Анна

Ключевский с/с, д. Юферята
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Юферев Аркадий

Мать ребёнка: Анна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Андрей

Мать ребёнка: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1930
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