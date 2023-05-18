Юферев Андрей Игнатьевич
Место рожденияд.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Дата рождения1850
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Колчанова Анна
Мать ребёнка: Анна
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Балыбердина Ксения
Мать ребёнка: Анна
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
1901
Сын: Юферев (yuferev) Иван (Ivan Andreyevich)
Мать ребёнка: Анна
Ключевский с/с, д. Юферята
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Юферев Аркадий
Мать ребёнка: Анна
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Андрей
Мать ребёнка: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1930