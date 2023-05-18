Юферев Игнатий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Юферев Григорий Ермолаевич
Мать: Марфа Ефстафьевна
Бракосочетание
26.01.1840
Жена: Юферева Матрона Иоановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Юферева Матрона Иоановна
д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно