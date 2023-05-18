Юферев Игнатий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферев Игнатий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Юферев Григорий Ермолаевич

Мать: Марфа Ефстафьевна

Бракосочетание
26.01.1840

Жена: Юферева Матрона Иоановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Юферев Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Юферева Матрона Иоановна

д.Юферята Ключевской с/с Кировской обл
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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