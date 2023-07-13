Славнов Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1838 ст.
Бракосочетание
27.10.1857 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1872 ст.
Сын: Славнов Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
24.03.1874 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.04.1876 ст.
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно