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Славнов Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1838 ст.

Отец: Славнов Матвей Прокопьевич

Мать: Славнова Ксения Трофимовна

Бракосочетание
27.10.1857 ст.

Жена: Славнова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
26.02.1872 ст.

Сын: Славнов Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
24.03.1874 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
25.04.1876 ст.

Сын: Славнов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славнов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно