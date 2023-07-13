Славнова Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

06.01.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1831 ст.

Муж: Славнов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Славнов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.09.1838 ст.

Сын: Славнов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.02.1846 ст.

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич

Смерть
06.01.1850 ст.
От чахотки