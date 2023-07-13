Славнова Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти06.01.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1831 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.09.1838 ст.
Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.02.1846 ст.
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Прокопьевич
Смерть
06.01.1850 ст.
От чахотки