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Богатырёв Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Богатырёв Степан Иванович

Мать: Богатырёва Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
30.11.1926

Дочь: Козлова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия

Рождение ребёнка
03.11.1930

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия

Рождение ребёнка
24.08.1934

Сын: Богатырёв Владимир Александрович

Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Богатырёв Борис Александрович

Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёва Клавдия

Смерть
11.12.1958
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