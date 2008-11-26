Богатырёв Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти11.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
30.11.1926
Дочь: Козлова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия
Рождение ребёнка
03.11.1930
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия
Рождение ребёнка
24.08.1934
Сын: Богатырёв Владимир Александрович
Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия
Рождение ребёнка
27.03.1937
Сын: Богатырёв Борис Александрович
Мать ребёнка: Богатырёва Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатырёва Клавдия
Смерть
11.12.1958