Юркевич (Дазинская) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Поплавская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1875
Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич
с. Спасское Вязовое, Орловская губ.
Рождение ребёнка
15.11.1878
Дочь: Юргенс Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Поллак Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Корвин-Круковской Корибут-Кубитовч Елена Васильевна
Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Лондон