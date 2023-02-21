Юркевич (Дазинская) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич (Дазинская) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дазинский Николай Петрович

Мать: Дазинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Поплавская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1875

Сын: Юркевич Владимир (Серж)

Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич

с. Спасское Вязовое, Орловская губ.
Рождение ребёнка
15.11.1878

Дочь: Юргенс Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Поллак Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Корвин-Круковской Корибут-Кубитовч Елена Васильевна

Отец ребёнка: Юркевич Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркевич Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Лондон
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