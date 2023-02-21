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Юркевич Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1852

Дата смерти

20.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852

Отец: Юркевич Василий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Поплавская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1875

Сын: Юркевич Владимир (Серж)

Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна

с. Спасское Вязовое, Орловская губ.
Рождение ребёнка
15.11.1878

Дочь: Юргенс Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Поллак Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Корвин-Круковской Корибут-Кубитовч Елена Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярный советник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркевич Любовь Николаевна

Смерть
20.06.1909
кисловодск, городской округ Кисловодск, Ставрополье, Russian Federation