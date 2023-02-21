Юркевич Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1852
Дата смерти20.06.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1852
Отец: Юркевич Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Поплавская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1875
Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна
с. Спасское Вязовое, Орловская губ.
Рождение ребёнка
15.11.1878
Дочь: Юргенс Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Поллак Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Корвин-Круковской Корибут-Кубитовч Елена Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Любовь Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярный советник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1909
кисловодск, городской округ Кисловодск, Ставрополье, Russian Federation