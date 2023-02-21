Дазинский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дазинский Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Зайончковская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна

Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Позверк Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна

Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркевич Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дазинская Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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