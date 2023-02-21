Дазинский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Зайончковская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна
Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Позверк Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна
Astapkovichi, Roslavlsky District, Smolensk Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркевич Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Дазинская Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дазинская Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно