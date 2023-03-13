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Чертова Марфа Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Чертовъ Иванъ

Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чертовъ Тимофей

Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чертовъ Максимъ

Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовъ Федоръ

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