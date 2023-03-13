Чертова Марфа Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чертовъ Иванъ
Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чертовъ Тимофей
Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чертовъ Максимъ
Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Чертовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертовъ Федоръ