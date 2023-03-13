Обжорина (Катанова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбжорина (Катанова) Анастасія

Обжорина (Катанова) Анастасія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катановъ Петръ

Мать: Катанова Евдокія

Рождение ребёнка
03.11.1883

Сын: Обжоринъ Павелъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.01.1890

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Обжоринъ Георгий

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Обжоринъ Прокопий

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Обжоринъ Вениаминъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Обжоринъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обжоринъ Ефимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close