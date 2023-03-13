Обжорина (Катанова) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катановъ Петръ
Мать: Катанова Евдокія
Рождение ребёнка
03.11.1883
Сын: Обжоринъ Павелъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1888
Александровка
Рождение ребёнка
04.01.1890
Александровка
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Обжоринъ Георгий
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Обжоринъ Прокопий
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.07.1901
Рождение ребёнка
19.04.1902
Сын: Обжоринъ Вениаминъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Обжоринъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обжоринъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обжоринъ Ефимъ